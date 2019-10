Tyskland er open for kort brexit-utsetjing

utenriks

Det vil ta nokre dagar før EU avgjer om dei vil gi Storbritannia ei ny brexitutsetjing, antydar Tysklands finansminister Peter Altmaier.

– Vi vil ha litt betre oversikt dei kommande dagane, seier Altmaier.

Statsminister Angela Merkel understreka under EU-toppmøtet fredag at Tyskland ikkje vil motsetje seg ei utsetjing, dersom dette viser seg nødvendig.

Altmaier stadfestar dette, og seier at utsetjing «nokre få dager eller veker» er å føretrekke, framfor at britane forlèt EU utan ein avtale.

Tysklands utanriksminister Heiko Maas er òg open for ei utsetjing, men seier at han håpar Parlamentet alt måndag stemmer for utmeldingsavtalen som statsminister Boris Johnson har forandla fram med EU.

– Om det blir problem med ratifisering i Storbritannia, ser eg ikkje bort frå at det kan bli ei kort, teknisk utsetjing, seier Maas.

Johnson står fast på å forlate EU 31. oktober, med eller utan ein avtale.

