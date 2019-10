Solberg på besøk i Irak

utenriks

Besøket i Bagdad finn stad berre veker etter at 110 menneske mista livet i kraftige demonstrasjonar i landet.

Besøket vart halde hemmeleg fram til måndag av tryggingsomsyn. Solberg seier at tryggingssituasjonen i landet er krevjande, men at ho er trygg på at sikkerheita for besøket hennar er tatt vare på.

– Trusselnivået er sjølvsagt noko vi vurderer, men vi opplever at risikoen med det programmet eg har, er minimert så mykje at det er i orden, seier Solberg til TV 2.

Invitasjon

Statsministeren legg til at besøket finn stad etter invitasjon frå Iraks statsminister Adel Abdul Mahdi. Ho avviser at besøket hennar er med på å legitimere ei regjering som har fått kritikk for voldsbruk mot demonstrantar.

– Vi ønsker å høyre korleis Irak opplever utviklinga for augneblinken. Dei er midt i eit konfliktområde med utfordringar i eige land, men også utfordringar som naboland til Syria, der Tyrkia no går inn, seier Solberg.

Statsministeren legg til at ho òg ser fram til å møte dei norske styrkane i Anbar-provinsen.

Uro

Demonstrantane i Irak har den siste tida kravd at regjeringa gjer meir for å få bukt med arbeidsløyse og korrupsjon.

Iraks utanriksminister uttalte tidlegare i år til Solberg at landet slit med låge investeringar og mangel på arbeidsplassar. Måndag seier Solberg til Aftenposten at fleire land har behov for eit mentalitetsskifte.

– I utgangspunktet er Irak eit land som er veldig rikt. Viss dei får oljeproduksjonen sin til å fungere, så treng dei ikkje bistand på vanleg måte. Men det kan hende dei treng litt kompetansebistand, seier statsministeren.

Den siste tida har fleire europeiske land tatt til orde for å opprette eit IS-tribunal i Irak. Frankrike varsla førre veke at dei var i dialog med Irak om ein slik domstol. Noreg har støtta ideen om eit IS-tribunal, men utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har poengtert at viktige spørsmål må avklarast først.

