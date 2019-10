Sensurert framside på fleire australske aviser

utenriks

På avisstativa rundt om i Australia var framsidene til både nasjonale og regionale aviser måndag sensurerte. Det inkluderte store aviser som The Australian, The Sydney Morning Herald og Australian Financial Review.

Annonsar har òg vorte rulla ut på ei rekke TV-kanalar. I kampanjen spør media følgjande til publikum: «Når regjeringa skjuler sanninga for deg, kva er det dei dekker over?".

Kampanjen «Your right to know» vart utløyst av at politiet utførte ein razzia mot den riksdekkanden kringskastaren ABC og heimen til journalisten Annika Smethurst i News Corp Australia tidlegare i år. Både ABC og Smethurst stod bak avslørande saker som viste seg å vere pinlege for regjeringa.

19 medieorganisasjonar har stilt seg bak kampanjen som sentrerer seg om seks krav. Mellom anna krev media meir openheit, som at det blir meir avgrensa kva for dokument som kan arkiverast som «hemmelege».

Ifølgje media har meir enn 60 nye lover vorte vedtatt dei siste 20 åra, som i praksis kriminaliserer journalistikk og gjer at varslarar blir straffeforfølgde. Media seier at varslarar bør vernast meir, sidan det har vore tilfelle der også dei har vorte sikta etter å ha leke informasjon til pressa.

– Australia risikerer å bli det mest hemmelegheitsfulle demokratiet i verda, seier administrerande direktør David Anderson i ABC.

Bakgrunnen for ransakinga hos ABC er saker produserte i 2017 som handlar om påstandar om ulovlege drap, gjort av australske spesialstyrkar i Afghanistan. Smethurst skreiv saker om at regjeringa vil gi større makt til etterretningsbyrå.

