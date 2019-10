Semje om reformer i Libanon

utenriks

Etter fire dagar med store demonstrasjonar i hovudstaden Beirut og andre byar sluttar resten av partia i regjeringa opp om forslaget til reformpakke som statsminister Saad Hariri har lagt på bordet.

– Han sende det til alle fraksjonar og har fått tilsluttinga deira, særleg frå Den frie patriotiske rørsla og Hizbollah, og i morgon samlar han regjeringa for å godkjenne ho, seier ei regjeringskjelde.

Den frie patriotiske rørsla blir leidd av president Michel Aoun og svigersonen hans, utanriksminister Gebran Bassil, og har stor påverknad i libanesisk politikk.

Saman med sine allierte i Hizbollah, den mektige sjiarørsla som gjekk sigrande ut av siste val, kontrollerer dei med støtte frå andre allierte regjeringa og nasjonalforsamlinga.

Aukar ikkje skattar og avgifter

Hariri slår mellom anna ein strek over planane om å auke skattar og avgifter, som fekk hundretusen til å strøyme ut i gatene for å protestere. Han opnar samtidig for å selje unna offentlege verksemder for på den måten å spe på ei slunken statskasse.

Hariri hadde gitt koalisjonspartnarane frist til måndag med å støtte reformpakken, noko dei med eitt unntak ser ut til å gjere.

Det kristne høgrepartiet partiet Al Qouwat al Lubnania, som blir leidd av Samir Geagea, ein berykta militsleiar frå borgarkrigen, trekte seg laurdag frå regjeringa.

Drusarleiaren Walid Jumblatt og sosialistpartiet hans trua òg med å forlate regjeringa dersom det vart vedtatt pensjonskutt og høgare skattar og avgifter, men ser ut til å ha fått det som han vil.

Nye demonstrasjonar

Om reformene som no blir varsla, er nok til å roe gemytta til demonstrantane, eller om dei held fast ved kravet om avgangen til regjeringa, står att å sjå. Måndag morgon var det ikkje noko som tydde på at demonstrantane ville gi seg.

For femte dag på rad var hovudvegane rundt Beirut blokkert med brennande bildekk, og skular, bankar og mange butikkar og kontor heldt stengt.

I sentrum av hovudstaden samla tusen seg på nytt, samtidig med at regjeringa møttest for å diskutere detaljane i den nye reformpakken.

Økonomisk kollaps

Libanon står på randa av økonomisk kollaps og slit med skyhøg utenlandsgjeld og budsjettunderskot.

Verdsbanken, Det internasjonale pengefondet (IMF) og givarland lova i fjor 100 milliardar kroner i lån og støtte, men krev omfattande sparetiltak og reformer for å bidra.

Sparetiltaka til regjeringa møter likevel stor motstand i folket, som skuldar leiarane i landet for vanstyre og korrupsjon.

