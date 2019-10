Reformer vedtatt i Libanon etter fem dagar med demonstrasjonar

utenriks

På ein TV-send pressekonferanse etter regjeringsmøtet måndag sa statsminister Saad Hariri at reformene ikkje berre er eit forsøk på å få slutt på protestane.

– Desse avgjerdene er ikkje meinte som ein hestehandel. Dei er ikkje eit forsøk på å be dykk om å slutte å vise sinne. Det er det opp til dykk å bestemme, sa statsministeren.

– Rørsla dykkar førte til avgjerdene som de ser i dag, sa han vidare.

Demonstrasjonane starta førre veke i protest mot auka skattar og voks seg så store at det trua med å velte heile samlingsregjeringa.

Hariri seier òg at han støttar kravet til demonstrantane om nyval.

– Vi har høyrt dykk. Viss de krev nyval, blir det berre avgjort av dykkar stemme. Eg, Saad Hariri, støttar dykk i kravet, seier han.

Økonomisk krise

I fjor heldt Libanon det første valet på ny nasjonalforsamling på ni år, men det førte ikkje til store endringar i det sterkt splitta landet. Hariri fekk halde fram som statsminister, og det tok over åtte månader før han greidde å danne ei samlingsregjering.

Libanon står på randa av økonomisk kollaps og slit med skyhøg utanlandsgjeld og budsjettunderskot.

Verdsbanken, Det internasjonale pengefondet (IMF) og givarland lova i fjor 100 milliardar kroner i lån og støtte, men krev omfattande sparetiltak og reformer for å bidra.

Regjeringas sparetiltak møte likevel stor motstand i folket,

Aukar ikkje skattar og avgifter

Hariri slår no ein strek over planane om å auke skattar og avgifter. Han opnar samtidig for å selje unna offentlege verksemder for på den måten å spe på ei slunken statskasse.

Om reformene som no blir varsla, er nok til å roe gemytta til demonstrantane, eller om dei held fast ved kravet om at regjeringa må gå av, står att å sjå. Måndag var det ikkje noko som tydde på at demonstrantane ville gi seg.

For femte rad på dag var hovudvegane rundt Beirut blokkerte med brennande bildekk, og skular, bankar og mange butikkar og kontor halde stengt.

