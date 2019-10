Indisk politi slo til mot mistenkte datasvindlarar

utenriks

Sju personar er arresterte i aksjonen mot telefonsentera i byen Kolkata, hovudstaden den indiske delstaten Vest-Bengal, skriv BBC. Aksjonen kjem etter ei fire år lang etterforsking, der Microsoft har bidratt med informasjon.

Dei sju er mistenkte for å ha svindla britiske og amerikanske Pc-brukarar ved å gi seg ut for å vere frå Microsoft eller andre kjente dataselskap. Dei skal mellom anna ha tilbode verdilause «sikkerheitspakker» som skal verne Pc-en mot virusangrep eller hevdar å ha avdekt angrep og tatt betalt for å «hjelpe».

Svindlarane lurer offera til å gi tilgang til Pc-en, som igjen gir tilgang til bankkontoar eller kredittkortinformasjon.

Tryggingssjef Ole Tom Seierstad i Microsoft Noreg seier det er umogleg å vite om dei same svindlarane har prøvd å lure nordmenn.

– Men vi kan ikkje sjå bort frå det, opplyser han til NTB.

