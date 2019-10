USAs energiminister går av

utenriks

– Rick har gjort ein fantastisk jobb, men det var på tide. Tre år er lang tid, sa Trump, som torsdag var i Texas, og halde fram:

– Vi har allereie funne erstattaren.

Ifølgje New York Times har Perrys avgang vore venta i fleire veker, allereie før Ukraina-saka vart offentleg kjent.

Trump stadfestar torsdag at Perry fortalde han for ein månad sidan at han ønskte å gå av, og at Perry kjem til å forlate stillinga si på slutten av året.

Det er ikkje kjent kven Perrys erstattar er.

Perry er ein av dei som skal ha vore involvert i arbeidet med å få Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til å etterforske demokraten Joe Biden og sonen Hunter. Ministeren har i samband med dette vorte beden om å levere dokument i samband med riksrettsgranskinga mot Trump.

Onsdag sa Perry at han på Trumps ordre kontakta den personlege advokaten til presidenten Rudy Giuliani om antatt korrupsjon i Ukraina.

Perry avviste meldingar om at han planla å forlate administrasjonen i eit intervju med Wall Street Journal onsdag. Han sa han forventa å vere i Energidepartementet fram til Thanksgiving, Hausttakkefesten, som er 28. november. På spørsmål om han kom til å halde fram etter nemnde dato og resten av året svarte han dette:

– Eg veit ikkje. Eg jobbar på vegner av presidenten, som eg alltid har gjort, sa han.

(©NPK)