Tyrkia blir skulda for brot på våpenkvila i Syria

Journalistar i Ceylanpinar på tyrkisk side av grensa rapporterte i morgontimane fredag om sporadiske skotsalver og granatangrep i Ras al-Ain, nokre få kilometer unna.

Syrian Observatory for Human Rights melde nokre timar seinare at det gjekk føre seg harde kampar aust og vest for byen og minst fem sivile skal vere drepne og 14 såra.

Ifølgje ein talsmann for den kurdiskleidde SDF-militsen, Mustefa Bali, har Tyrkia gjennomført fly- og artilleriangrep mot området, trass i våpenkvila som vart inngått torsdag.

– Trass i avtalen om å stanse kamphandlingane, fortset fly- og artilleriangrepa mot stillingane våre, mot sivile område og sjukehuset i Ras al-Ain, seier han.

Deter uklart om det er tyrkiske regjeringssoldatar eller tyrkiskstøtta milits som kjempar på bakken utanfor byen.

Våpenkvila vart oppnådd under eit møte mellom USAs visepresident Mike Pence og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i Ankara torsdag og skal gi dei kurdiske militssoldatane høve til å trekke seg ut av grenseområda mot Tyrkia.

Ei slik tilbaketrekking lèt seg ifølgje SDF ikkje gjennomføre så lenge angrepa held fram.

Hjelpeorganisasjonen kurdisk Røde Halvmåne opplyser at ambulansane deira på grunn av kamphandlingane ikkje kan køyre inn i Ras al-Ain for å evakuere såra.

