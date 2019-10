Svakaste vekst i Kina på 27 år

utenriks

Ifølgje AFP er veksten i Kina i tredje kvartal den svakaste sida 1992, men veksten er innanfor det kinesiske målet om ein vekst på 6 til 6,5 prosent på eit år. I 2018 voks den kinesiske økonomien med 6,6 prosent.

– Den nasjonale økonomien heldt fram å vere stabil dei tre første kvartala, samanfattar talsperson Mao Shengyong i Kinas statistikkbyrå NBS og held fram:

– Uansett må vi vere klar over at økonomien er under aukande press gitt dei kompliserte og alvorlege økonomiske forholda både heime og utanlands, den langsame globale veksten og aukande ekstern ustabilitet og usikkerheiter.

Tenester og produksjon av teknologi var dei viktigaste vekstområda, medan sysselsetjinga var «generelt stabil», la Mao til.

Tidlegare denne veka kunngjorde Kina tal som viser at handelen med USA held fram å falle som følgje av handelskonflikten mellom dei to landa. I september fall den kinesiske importen av varer frå USA med 20 prosent frå året før.

