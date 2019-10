Over 60 drepne under fredagsbønn i Afghanistan – IS får skulda

utenriks

Det er enno ikkje klart om moskeen vart angripen av ein sjølvmordsbombar eller om noko anna forårsaka den kraftige eksplosjonen, ifølgje ein talsmann for lokale styresmakter i Nangarhar-provinsen.

Rundt 250 menneske var samla til bønn i moskeen, og både menn og barn vart drepne og såra, seier Attaullah Khogyani.

Den afghanske opprørsgruppa Taliban fordømmer angrepet som eit «stort brotsverk», og legg skulda på IS, som også er aktiv i denne delen av Afghanistan.

Også lokale tenestemenn meiner IS står bak.

Angrepet skjedde i Haska Mina, rundt 50 kilometer utanfor provinshovudstaden Jalalabad. Fleire titals såra vart trekte fram frå ruinane og køyrde til sjukehus etter å ha vorte gravlagde under den samanrasa bygningen.

Volden mot sivile aukar

Angrepet skjedde dagen etter at FN fastslo at Afghanistan er ramma av eit totalt uakseptabelt valdsnivå, og at dei sivile tapa har skote i vêret og nådd eit rekordhøgt nivå dei siste månadane.

Lokale styresmakter opplyste tidlegare at det vart skote fleire granatar mot moskeen, noko som skal ha fått taket til å rase saman over dei mange som hadde møtt fram for å be.

Seinare sa likevel tenestemenn at det er uklart om det var éin eller fleire eksplosjonar, og om ein sjølvmordsbombar var involvert.

Det er førebels ikkje kjent kvifor den sunnimuslimske moskeen vart angripen.

IS har tidlegare retta fleire av angrepa sine mot sjiamuslimar sidan jihadistgruppa reknar sjiaene som kjettarar.

Vegbombe drap sivile

Torsdag vart seks sivile, mellom dei fire barn, drepne då køyretøyet dei sat i, vart ramma av ei vegbombe i Herat-provinsen vest i landet, opplyser ein talsmann for guvernøren i provinsen.

Han oppgir at fire andre sivile vart såra.

Ifølgje ferske FN-tal vart 2.563 sivile drepne og 5.676 såra dei ni første månadane i år, av dei hadde opprørarar ansvaret for 62 prosent. Perioden frå juli til september var den blodigaste i landet så langt i år. Juli-oversikta viste dessutan at ikkje sidan registreringane starta i 2009, har så mange sivile vorte drepne på ein enkelt månad.

