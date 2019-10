Macron kallar militæroffensiven til Tyrkia for galskap

utenriks

– Eg meiner at det som har skjedd dei siste dagane, var eit alvorleg feilgrep av Vesten og av Nato i regionen, sa Macron då han møtte pressa etter EU-toppmøtet i Brussel fredag.

Han viser til angrepet frå NATO-allierte Tyrkia på kurdisk milits i Syria, som starta 9. oktober etter at president Donald Trump i USA kunngjorde at amerikanarane trekker ut soldatane som har vore stasjonerte saman med kurdarane. Det fekk Macron vite om «via ein tweet, som alle andre».

Trump har fått kraftig kritikk for å ha vendt kurdisk milits ryggen etter å ha vore alliert med dei i fleire år i kampen mot IS.

– Eg trur dette vil svekkje det langsiktige truverdet vårt i det å finne partnarar på bakken som vil kjempe med oss i den tru at dei vil bli verna på lengre sikt, seier Macron.

Macron planlegg eit møte med president Recep Tayyip Erdogan dei kommande vekene, saman med den tyske statsministeren Angela Merkel og britiske Boris Johnson. Håpet er at dei fire vil oppnå ei felles forståing om kva den transatlantiske militæralliansen Nato «kan og skal vere», seier Macron om møtet.

I mellomtida skal dei tre NATO-landa koordinere tett i kommunikasjonen med Erdogan, Trump og president Vladimir Putin i Russland, sa Macron.

Macron minner vidare «alle som kanskje gløymer det – noko som ikkje vil vere heilt ugrunna no for tida – om at Tyrkia er NATO-medlem, noko som normalt sett bør få fram ei form for solidaritet».

