Le Maire: Tollen til USA er ei fiendtleg handling

utenriks

– Dette er ei fiendtleg handling mellom allierte. Slike fiendtlege handlingar er uønskte, sa Le Maire til journalistar fredag, på sidelinja av årsmøta i Verdsbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF).

Fråsegna kom etter at handelskommissær Cecilia Malmström i EU sa at EU vil straffe USA med mottiltak.

– Vi beklagar at USA har valt å gjennomføre innføringa av toll. Då har vi ikkje noko anna alternativ enn å følgje opp med eigen toll når tida er inne, seier handelskommissær Cecilia Malmström i EU.

Amerikanarane fekk nyleg medhald i Verdshandelsorganisasjonen WTO i ei klagesak mot EU. Europearane har gitt billege lån til flyprodusenten Airbus, noko som ifølgje USA og WTO utgjer ulovleg subsidiering. Dermed fekk amerikanarane grønt lys til å innføre straffetoll på til saman 7,5 milliardar dollar i året, tilsvarande drygt 68 milliardar kroner med dagens kurs.

EU har på si side klaga USA inn for WTO for ulovleg stønad til Boeing, den viktigaste konkurrenten til Airbus. Konklusjonen er den same hos WTO: Handelsreglane er brotne. Straffa er ikkje fastsett enno, og EU bad USA vente på innføringa av straffetoll i håp om å unngå ei forverring av det betente handelsforholdet på tvers av Atlanteren.

Malmström hadde håpt på eit forlik, men har heile tida gjort det klart at EU vil svare med same mynt på dei nye avgiftene frå USA.

(©NPK)