Johnsons kamp om Parlamentet er i gang

Regjeringa vil appellere til dei parlamentsmedlemmene som fryktar ein kaotisk og avtalelaus brexit og seie at avstemminga på laurdag er sjansen dei har til å sikre ein atale, skriv The Guardian fredag morgon

– Den nye avtalen har rydda opp i brorparten av det folk som meg ikkje var fornøgd med i førre runde, seier ein optimistisk utanriksminister Dominic Raab og gjentar slagordet til sjefen om å «få brexit unnagjort».

Dobbelt audmjukande

Å seie det er éin ting, men å faktisk få det unnagjort er noko heilt anna. I det korte virket sitt som britisk statsminister – han må sitje til 20. november for å unngå å bli den som har sete kortast – har Johnson tapt kvar einaste viktige avstemming i Underhuset.

Tapar Johnson laurdag, er audmjukinga dobbel. Ikkje berre blir tapsrekka endå lenger, han må òg skrive til EU og be om meir tid. Det har han svore dyrt og heilagt at han aldri vil gjere, men lova seier han må. Får han derimot eit «ja», kan han halde løftet sitt om å forlate unionen 31. desember, men det er altså ikkje noko som tyder på at det ventar nokon enkel siger i Underhuset denne gongen.

Labour svingar pisken

Statsministeren kan i alle fall ikkje rekne med nokon velvilje frå opposisjonen, som enten vil skrote avtalen eller heile skilsmissa. Labour vil svinge partipisken og gjere det klart kva dei forventar av sine 244 representantar, inkludert dei som kjem frå valkretsar som stemte for å gå ut av EU.

Skuggefinansminister John McDonnell i Labour seier ifølgje The Guardian at han ikkje trur medlemmene vil setje seg opp mot instruksjonane frå øvste hald, men vil samtidig bruke tid på å overtale nokre av dei som kan tenke seg å støtte Johnson. Labour vil helst ha ei folkeavstemming om avtalen, men det er ikkje første prioritet i helga.

– For å vere ærleg synst eg vi berre skal seie nei til avtalen no fordi det er ein dårleg avtale, seier han til BBC-programmet Today fredag.

Jeremy Corbyn har sagt at han ikkje vil kaste ut dei som ikkje held seg til linja til partiet. Det skjedde som kjent då eit knippe toryar stemte for den såkalla Benn-lova, som pålegg regjeringa å be EU om ei utsetjing dersom ein avtale ikkje er på plass laurdag. Boris Johnson mista fleirtalet då opprørarane i partiet vart kasta ut av parlamentsgruppa.

DUP stadfestar sitt nei

Legg ein til eit par avhopparar, så har ein forklaringa på kvifor Dei konservative for tida har 288 medlemmer i Underhuset, langt unna eit fleirtal av dei 650 plassane i forsamlinga. Det hjelper heller ikkje at det nord-irske støttepartiet DUP fredag morgon stadfestar at dei ikkje vil gi sine ti stemmer til Johnsons avtale.

Statsministeren risikerer også no å møte intern motstand, men denne gongen er det dei mest hardnakka brexitforkjemparane som ikkje er fornøgde. Dei vil bryte fullstendig med Brussel og ikkje ha nokon avtale i det heile. Dei fleste i den såkalla European Research Group (ERG), blir likevel antatt å støtte Johnson.

– Mykje jamnare enn sist

Liberaldemokratane, som helst vil stanse heile utmeldinga, blir antatt å stemme mot Johnsons avtale med alle sine 19 stemmer. Det same gjeld det skotske nasjonalistpartiet SNPs 36 parlamentsmedlemmer.

– Det kjem til å bli mykje, mykje jamnare enn i Theresa Mays avstemmingar. Det kjem til å vere snakk om tre, fire, til fem stemmer den eine eller den andre vegen, seier analytikar Tony Travers ved London School of Economics.

