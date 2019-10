Tusenvis protesterte mot straff for sexundervisning i Polen

utenriks

Det var også demonstrasjonari ei rekke andre polske byar onsdag kveld.

Polakkane demonstrerte mot eit lovforslag som foreslår inntil tre år i fengsel for alle som «promoterer eller godkjenner seksuell aktivitet for mindreårige». Forslaget inneber at seksualundervisning i skulen kan straffast.

Lovforslaget er drive fram av ein komité kalla «Stopp pedofili». Dei hevdar lovforslaget vernar «barn og ungdom mot seksuell forringing».

Ifølgje Polens høgsterett kan lovforslaget, slik det er formulert no, vere i strid med læreplanen i skulen og kan potensielt bryte med den konstitusjonelle retten til utdanning og helsehjelp.

Medan protestane gjekk føre seg onsdag, stemte dei folkevalde frå det konservative regjeringspartiet PiS, som vann parlamentsvalet søndag, for å halde fram å jobbe med lovforslaget. PiS vil auke straffa i lovforslaget med inntil fem år i fengsel.

