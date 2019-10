Tidlegare SS-offiser beklagar handlingane sine under verdskrigen

utenriks

Rettssaka mot Bruno Dey starta torsdag. Han er tiltalt for medverknad til at 5.230 menneske vart drepne då han var vakt i konsentrasjonsleiren Stutthof nær det som i dag er Gdansk i Polen under andre verdskrigen.

Saka går for ein ungdomsdomstol fordi Dey var 17 år gammal då han jobba i leiren. 93-åringen sat i rullestol då han kom rettslokalet i Hamburg, iført hatt og solbriller.

Dey insisterte på at han ikkje deltok frivillig i handlingane, men gav uttrykk for anger.

– Dette er det han sa då han vart spurd ut: Han følte anger for det han gjorde, seier forsvararen til 93-åringen Stefan Waterkamp.

– Det stod fram òg som klart for han at fangane ikkje var i leiren fordi dei var kriminelle, men at dei var der på grunn av antisemittisme, rasisme og andre grunnar. Han hadde medkjensle for dei. Men han såg ikkje seg sjølv i ein posisjon der han kunne sleppe dei fri, seier Waterkamp, som understrekar at Dey «ikkje slutta seg til SS frivillig».

Påtalemakta meiner at Dey, som «SS-vakt i konsentrasjonsleiren Stutthof frå august 1944 til april 1944, skal ha bidratt med støtte til dei grufulle drapa på jødiske fangar».

93-åringen skal ha erkjent at han visste om gasskammera, og at han såg utsvelta menneske. Men han nektar straffskuld.

Jødiske grupper understrekar tydinga av rettssaka, spesielt sett i lys av aukande antisemittisme og høgreekstremisme i Europa.

