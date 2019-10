Statsministeren i Irland om brexitavtalen: – Skapar ei unik løysing

utenriks

– Vi har ein brexitavtale som gjer at Storbritannia kan forlate EU på ein ordna måte, skriv Varadkar på Twitter.

Han skriv òg at avtalen skapar ei unik løysing for Nord-Irland ved at den respekterer den «unike historia og geografien».

– Det er bra for Irland og Nord-Irland, legg han til, og siktar til at ein unngår ei såkalla «hard grense» og at ein sikrar vernet av plassen Irland har i den indre marknaden i EU.

På veg inn til EU-toppmøtet i Brussel seier Varadkar at han vil tilrå at avtalen blir støtta. Han vil ikkje spekulere på kva som kjem til å skje i det britiske underhuset laurdag.

Britiske folkevalde har vedtatt å møtast i Underhuset laurdag for å debattere den nye brexitavtalen til regjeringa med EU.

– Vi bør gi dei tid og rom til å ta dei avgjerdene dei meiner er best for Storbritannia, seier Varadkar.

