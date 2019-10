Johnson overtydd om at brexitavtalen får grønt lys

utenriks

Tida er no inne for at Storbritannia fullfører utmeldinga av EU og fokuserer på eit nytt partnarskap «med EU-vennene våre», uttalte Johnson torsdag, berre minutt etter at EU-leiarane hadde gitt grønt lys til avtalen.

Både britisk opposisjon og allierte av regjeringa har uttalt at dei ikkje vil støtte avtalen som Johnson og EU no har vorte samde om. Men statsministeren meiner dei vil endre meining etter å ha sett nærare på avtaleteksten.

– Eg er svært sikker på at kollegaene mine i Parlamentet, etter å ha studert denne avtalen, vil ønske å stemme for den laurdag og dagane etterpå, sa Johnson.

(©NPK)