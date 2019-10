Johnson: – No er augneblinken for å få brexit gjennomført

utenriks

– Vi kan levere ein ekte brexit som innfrir måla våre, seier Johnson under ein pressekonferanse i Brussel.

Både Johnson og president Jean-Claude Juncker i EU-kommisjonen møtte torsdag pressa etter at det vart klart at EU og Storbritannia har vorte samde om ein ny brexitavtale.

– Eg håpar verkeleg at dei folkevalde i Westminster vil komme saman for å få brexit gjennomført, for å få denne utmerkte avtalen over linja og levere utan fleire forseinkingar, seier Johnson.

– Vi har ein avtale, og då er det ikkje behov for nokre utsetjingar, seier Juncker og held fram:

– Avtalen handlar ikkje om oss, men om folket og fred, og eg ser fram til å halde fram samtalane med Boris om det framtidige forholdet mellom EU og Storbritannia, som likevel ikkje berre gler seg over utviklinga.

– Eg er glad for at vi fekk ein avtale, men eg synest brexit er trist.

Johnson legg vekt på at avtalen vil gi vern for Nord-Irland. Han seier òg at Storbritannia kan ta eigne avgjerder om framtida si, grensene sine og lovene sine.

Leiinga i Labour, DUP og Liberaldemokratene seier alle nei til brexitavtalen Johnson har forhandla fram med Brussel.

Den nye avtaleteksten vart ferdig onsdag kveld og fekk den endelege godkjenninga i ein telefonsamtale mellom Johnson og Juncker torsdag føremiddag.

(©NPK)