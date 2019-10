Frode Bergs advokat: – Lite sannsynleg at utveksling blir stadfesta no

utenriks

– Det er lite sannsynleg at nokon styresmakter stadfestar ei fangeutveksling offisielt før ho er gjennomført eller er godt i gang. Det er det vanlege i denne typen saker, seier Frode Bergs advokat Brynjulf Risnes til NTB.

Onsdag siterte det litauiske nyheitsbyrået Baltic News Service (BNS) anonyme kjelder på at Russland og Litauen er samde om å utveksle ein spiondømt russar mot to litauarar og ein nordmann som er dømde i Russland.

BNS namngir ikkje Frode Berg, men Berg er den einaste nordmannen som sonar ein slik dom i Russland. Samtalane mellom dei tre landa skal ifølgje kjeldene til nyheitsbyrået ha gått føre seg i fleire år.

NRK: Fleire spørsmål må løysast

NRK siterer torsdag ein anonym litauisk politikar på at det er fleire juridiske og praktiske spørsmål som må løysast før saka er klar. Ei anna kjelde seier til NRK at utvekslinga enno ikkje er 100 prosent klar, sjølv om det er semje mellom partane om hovudinnhaldet i avtalen.

NTB har torsdag vore i kontakt med Litauens ambassadør i Noreg, Jonas Paslauskas, men han vil ikkje kommentere saka. NTB har òg prøvd å få ein kommentar frå Russlands ambassadør i Noreg og Noregs ambassadør i Russland, utan å lykkast.

Brynjulf Risnes har ikkje sjølv mottatt informasjon som tyder på at ei utveksling er i gang, men trur det kan vere sannsynleg at det blir jobba med ein slik avtale.

– Det er mogleg at dette er reelle lekkasjar. Det er openbert kjelder som har gått ut med dette, men eg veit ikkje kva for ei truverd desse kjeldene har, seier Risnes, og held fram:

– Eg håper uansett at det kan komme i stand ein avtale om utveksling mellom Noreg og Russland, eller ein trekantavtale som det er snakk om her.

Torbjørn Brox Webbar i støttegruppa for Frode Berg har heller ikkje fått stadfesta noka utveksling.

– Viss det kjem i stand, er det veldig bra. Det var vel noko sånt vi venta at kom til å skje, seier Webber.

– Vil fremme lovforslag

Ifølgje BNS inneber avtalen at Litauen utleverer den russiske FSB-spionen Nikolaj Filiptsjenko, som i juli i 2017 vart dømd til ti års fengsel i Litauen. Russland vil på si side utlevere Jevgenij Mataitis og Aristid Tamoshaitis som vart dømde i 2016.

BNS skriv at Dainius Gaižauskas, som er formann i den nasjonale sikkerheits- og forsvarskomiteen i det litauiske parlamentet, torsdag vil fremme eit lovforslag som gjer det mogleg for presidenten å benåde russarane som er dømde for spionasje i Litauen.

Forslaget skal opp til debatt i parlamentet tysdag neste veke.

Håp om semje

Ei utveksling som involverer eit tredjeland, har lenge vorte sett på som ei aktuell løysing for å få Frode Berg heim. Noreg skal nemleg ikkje ha fangar som Russland er interessert i å få utlevert i byte mot Berg.

Tysdag denne veka, før dei nye opplysningane kom fram onsdag, sa Risnes til NTB at han har forståing for at UD held korta tett til brystet.

Han meinte det er positivt at Berg har vorte sitjande i Lefortovo-fengselet i Moskva også etter dommen.

– Det tolkar vi som eit teikn på at ein framleis forhandlar, og at det er håp om å komme til semje, sa Risnes.

Den 25. oktober blir Sovjetunionens frigjering av Finnmark i 1944 markert i Frode Bergs heimby Kirkenes. Viss ikkje saka blir løyst før den tid, kan det setje heile markeringa i skuggen.

