EU-leiarar planlegg å støtte brexitplan på toppmøtet

utenriks

Det var stille før stormen, og ikkje noko verka klart då toppmøtedagen starta. Det endra seg raskt då det vart kjent at ein ny brexitavtale var klar, ein avtale som vart gjennomgåande godt mottatt av stats- og regjeringssjefane som kom til Brussel.

– Dette er ei unik løysing, som tar omsyn til Nord-Irlands unike historie og geografi, sa Leo Varadkar. Som statsminister i Irland leier han det attverande medlemslandet som blir mest rørt av den britiske utmeldinga.

Til liks med resten av EU-leiarane framheva han at det er bra dersom britane kan forlate unionen i ordna former i staden for at det blir ein kaotisk og avtalelaus brexit.

– Den første diskusjonen på møtet har som mål å konkludere med at rådet stiller seg bak den avtalen som finst, seier ei høgt plassert EU-kjelde etter at dørene er lukka og toppmøtet for alvor er i gang.

På to intense møtedagar skal leiarane òg diskutere militæraksjonen til Tyrkia i Syria, utviding av unionen på Balkan, strategi og langsiktig budsjett.

