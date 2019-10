DUP seier dei ikkje kan støtte Johnsons brexitavtale

utenriks

Det går fram av ei fråsegn frå partiet torsdag morgon. Johnsons regjering blir antatt å vere avhengig av støtte frå Det demokratiske unionistpartiet (DUP) for å få ein eventuell brexitavtale gjennom i Parlamentet.

EU og Storbritannia er i ferd med å skissere ei løysing der Nord-Irland blir verande ein del av EUs indre marknad, med ei tollgrense i Irskesjøen mellom den irske øya og Storbritannia elles.

Ei slik løysing er unionistane i DUP svært skeptiske til.

Kan ikkje støtte

– Vi kan ikkje støtte det som blir foreslått når det gjeld tema knytt til toll og samtykke, og mykje er uklart i spørsmålet om moms, seier DUP-leiar Arlene Foster og den parlamentariske leiaren til partiet, Nigel Dodds, berre timar før EU-toppmøtet om brexit tar til i Brussel.

BBC melder at skissa til brexitavtale som no blir vurdert, inneber at den folkevalde nord-irske forsamlinga Stormont må gi kontinuerleg samtykke til alle spesielle ordningar for Nord-Irland.

Det er ikkje den ordninga DUP har ønskt seg, dei har kravd ein vetorett for unionistane, ifølgje den britiske statskanalen. I staden skal no alle ordningar godkjennast med reint fleirtal. EU-vennlege parti har for tida fleirtal i forsamlinga.

Eit anna problem er at det indre sjølvstyret i Nord-Irland i praksis har brote saman. DUP og republikanske Sinn Féin braut regjeringssamarbeidet i januar 2017, og då vart òg forsamlinga oppløyst. Sidan har kontora stått tomme på Stormont utanfor Belfast. Tallause forhandlingsmøte mellom dei to partia har ikkje ført fram.

Forhandlingar går føre seg

Forhandlingane mellom EU og Storbritannia går framleis føre seg, og er i ein kritisk fase.

– Vi håper på ein avtale og viss han kan komme på plass dei næraste timane, hadde det vore perfekt, sa Frankrikes viseutanriksminister Jean-Baptiste Lemoyn til fransk TV torsdag morgon.

Labours leiar Jeremy Corbyn avviste onsdag òg løysinga som er skissert.

– Det er ikkje ein avtale vi kan støtte, basert på det eg har høyrt hittil, sa Corbyn.

