BBC: – Johnson vil be EU-leiarane om utelukke utsetting

utenriks

– Ei kjelde nær statsministeren seier Johnson vil be leiarane om å utelukke ei ytterlegare utsetting – det blir forventa at han vil be EU-leiarane klargjere at det enten er denne nye avtalen eller ingen avtale, men inga utsetting, skriv BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg på Twitter.

EU og Storbritannia er samde om ein ny brexitavtale. Den nye avtaleteksten vart ferdig onsdag kveld og fekk endeleg godkjenning i ein telefonsamtale mellom Johnson og EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker torsdag formiddag.

(©NPK)