utenriks

Støtte frå DUP blir rekna som avgjerande for at statsminister Boris Johnsons regjering skal kunne få avtalen som er inngått, gjennom i Parlamentet i London.

Den tidlegare fråsegna om at DUP ikkje kan støtte det som blir forhandla fram i Brussel, står framleis ved lag, seier ei DUP-kjelde til nyheitsbyrået AFP.

Ifølgje Sky News seier både DUP og Labour nei til avtalen som no er klar. Det kan bety at det kan bli vanskeleg å få fleirtal for avtalen i Parlamentet.