Sky lanserer brexitfri nyheitskanal

utenriks

Målet er å nå frustrerte sjåarar som har kutta ut å sjå nyheitene fordi dei ikkje orkar å høyre meir om den over tre år lange utmeldingsprosessen, opplyser Sky. Den nye kanalen skal ha sendingar på kvelden alle kvardagar.

Lanseringa kjem etter at ei undersøking antyda at ein tredel av britane held seg heilt unna nyheiter. Over 70 prosent av dei spurde la skulda for dette på brexit og sa dei var «altfor frustrerte» over den politiske debatten rundt dette. 40 prosent seier dei følte seg makteslause, og at dei ikkje kan påverke gongen til hendingane, melder Sky.

– Dette er eit drastisk tiltak, men etter å ha lytta til opinionen dei siste vekene, veit vi at sjåarane våre vil setje pris på dette. Den nye kanalen gir folk moglegheit til å ta ein pause frå brexit, seier sjefen for Sky News, John Ryley.

Sky News, den vanlege nyheitskanalen til selskapet, skal framleis dekke «alle aspekt rundt brexit i detalj», i tillegg til andre britiske og internasjonale nyheiter, lovar kringkastaren.

