Protestleiar slått ned med hammar i Hongkong

utenriks

Gruppa Civil Human Rights Front (CHRF) opplyser at leiaren deira Jimmy Sham vart angripen av fire eller fem personar i Mongkok-distriktet. Dei kallar angrepet «politisk terror».

– Han fekk eit blodig sår i hovudet og er sendt til Kwong Wah-sjukehuset, heiter det i ei fråsegn frå CHRF. Sham var ifølgje dei ved medvit då ambulansepersonell kom fram til han.

Bilde lagt ut på nett viser Sham i ein blodpøl på gata.

– Det er ikkje vanskeleg å knyte denne hendinga til aukande politisk terror, der formålet er å truge og hindre den rettmessige utøvinga av naturlege og juridiske rettar, skriv gruppa.

CHRF har tatt til orde for ikkje-valdelege aksjonar og har organisert ei rekke store demonstrasjonar i protest mot den omstridde lova som opnar for utleveringar frå Hongkong til Fastlands-Kina. Lova er no lagt til side, men demonstrasjonane har halde fram. Situasjonen har dei siste vekene vore tilspissa.

Medlemmer av demokratirørsla har ved fleire høve dei siste månadene vorte angripne av grupper som støttar styresmaktene i Beijing. Sham sjølv vart angripen i august.

Sidan situasjonen har eskalert, har òg enkelte demokratiaktivistar gått laus på personar som ein reknar for å vere tru til Kina.

(©NPK)