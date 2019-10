Kjelder til BBC: – Håpet om ein brexitavtale krympar

utenriks

Etter optimismen som dukka opp fleire stader etter kvart som forhandlarane jobba utover kvelden og natt til onsdag, har stemninga snudd blant ein del.

Det som gjer at det igjen byrjar å sjå dårlegare ut for ein avtale denne veka, er at det er lite politisk olbogerom igjen på britisk side, skriv BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg på Twitter onsdag formiddag. Ho seier dette kjem av det irske støttepartiet DUP og fleire brexitforkjemparar.

Problemet er at det som kom ut tysdag, peika mot ein avtale der det i praksis blir ei tollgrense i Irskesjøen mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia inntil vidare. Det er ei løysing Theresa May i si tid avviste som uaktuell, fordi ho skaper eit skilje internt i Storbritannia. Også etterfølgjaren Boris Johnson har stått hardt på at Storbritannia skal vere eit udelt tollområde.

Ei anna utfordring mange har peika på den siste tida, er at sjølv om forhandlarane i Brussel blir samde om ein avtale, så er det ikkje nok tid igjen til å få han vedtatt i Parlamentet i London og i EU-parlamentet. For at Johnson skal sleppe å be om ei utsetjing, må ein avtale vere godkjent av Parlamentet innan 19. oktober, det vil seie førstkommande laurdag.

