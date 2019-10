Johnson: – Ingen gjennombrot enno

utenriks

Før helga intensiverte EU og britane forhandlingane i håp om å komme fram til ein brexitavtale før EU-toppmøtet som startar torsdag.

Johnson har informert regjeringa om det framleis «står att fleire punkt» og at det ikkje har vore noko gjennombrot i ellevte time, opplyser talsmannen til den britiske statsministeren, James Slack. Han sa likevel at det er «ein sjanse for å sikre ein god avtale» på toppmøtet.

Det viktigaste som står att er å finne ei løysing som sikrar ei open grense mellom EU-medlemmene Irland og britiske Nord-Irland etter at britane går ut av unionen.

Slack seier Johnson vil ha fleire møte med det nord-irske støttepartiet, DUP, som er avgjerande dersom han skal få ein eventuell avtale godkjent i Parlamentet. Planen er at han skal leggast fram for Underhuset i eit ekstraordinært møte laurdag.

