Fransk akademikar fengsla i Iran sidan juni

Sosiologen Roland Marchal og den fransk-iranske kollegaen hans, sosialantropologen Fariba Adelkah, vart arresterte i Iran i juni. Begge arbeider ved det prestisjefylte universitetet Sciences Po i Paris.

Marchal forskar på afrikanske borgarkrigar, medan Adelkah er ekspert på sjiaislam. Ho har skrive mykje om både Iran og Afghanistan. Det er ikkje klart kva dei blir skulda for.

Iranske styresmakter melde i juli at Adelkah var arrestert, men oppgav ikkje kvifor. Onsdag stadfesta det franske utanriksdepartementet og forskingsstiftelsen FASOPO at også Marchal var arrestert. FASOPO varsla franske styresmakter om at paret var sakna 25. juni. Onsdag la forskingsgruppa ut portrett av dei to på nettsida si.

På oppfordring frå franske styresmakter har gruppa halde saka hemmeleg inntil avisa Le Figaro omtalte den tysdagen. Avisartikkelen handla òg om den iranske dissidenten Rouhollah Zam, som har levd i eksil i Frankrike, men som no er arrestert i Iran, ifølgje etterretningstenesta til Revolusjongarden. Saka vart kjent tidlegare i veka.

Utanriksdepartementet i Paris fordømte onsdag arrestasjonane av alle tre. Sakene vil truleg gjere det vanskelegare for franske styresmakter å bidra til å dempe spenningane mellom USA og Iran.

Medan Marchal har fått fleire besøk av representantar for franske styresmakter, har Adelkah vorte nekta dette. Ho har dobbelt statsborgarskap, noko Iran ikkje godtar.

