Frankrike: IS-fangar ikkje trua av Tyrkias angrep

– Etter det eg veit har ikkje den tyrkiske offensiven og måten SDF har møtt denne på, til no trua sikkerheita i desse leirane, seier Frankrikes utanriksminister Jean-Yves Le Drian til BFMTV og radiostasjonen RMC.

Tyrkia innleidde 9. oktober ein militæroffensiv mot den kurdiske YPG-militsen i Syria og har saman med alliert milits angripe fleire byar og landsbyar i nordaust.

Dei kurdiske styresmaktene i området har åtvara om at sikkerheita ved leirane blir trua av den tyrkiske offensiven og at tusenvis av IS-fangar kan rømme.

Nærare 800 kvinner og barn forsvann sist helg frå ein leir utanfor Ein Issa, ifølgje kurdiske styresmakter som følgje av tyrkiske angrep i nærleiken.

Ifølgje Le Drian var det ni franske kvinner blant dei, og fleire av dei har sidan tatt kontakt med familien i Frankrike.

Ei av kvinnene, ein fransk statsborgar, har i meldingar fortalt at vaktene tvinga dei til å forlate leiren, at telta deira vart sette fyr på og at dei måtte legge av garde til fots i ørkenen saman med barna sine.

Etter ei stund vart kvinnene plukka opp av det dei først beskreiv som væpna syrarar, som dei no hevdar er IS-krigarar.

– Vi har akkurat innsett at det er IS som har henta oss, skriv den eine kvinna i ei melding.

Det er ikkje kjent kvar dei franske kvinnene no oppheld seg.

