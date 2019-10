Erdogan vil likevel møte Pence i Ankara

utenriks

Etter planen skulle Pence og utanriksminister Mike Pompeo reise til den tyrkiske hovudstaden, der Pence skulle treffe Erdogan. Målet med reisa er å prøve på få Erdogan til å stanse militæroffensiven i Nord-Syria.

Onsdag kom det beskjed om at Erdogan tilsynelatande ikkje ønskte å møte dei to amerikanarane.

– Eg står med rak rygg. Eg vil ikkje møte dei, sa Erdogan til Sky News onsdag, få timar før den amerikanske delegasjonen er venta til Tyrkia. Han la til at Pence og Pompeo skulle få møte dei tyrkiske motpartane sine, medan han sjølv berre vil snakke president Donald Trump.

– Eg vil møte Trump når han kjem, var beskjeden frå Erdogan.

Ny beskjed

Talskvinna til den amerikanske visepresidenten svarte med å seie at Pence uansett vil gjennomføre den planlagde reisa. Då varte det ikkje lenge før det kom ny beskjed frå tyrkiske styresmakter, som ville klargjere situasjonen.

Erdogan sa han ikkje vil ta imot den amerikanske delegasjonen som besøkjer hovudstaden onsdag, men han vil møte Mike Pence og reisefølgjet hans torsdag, skriv kommunikasjonssjef for Erdogan Fahrettin Altun på Twitter.

Det blir første gong Pence besøkjer Tyrkia som visepresident.

Sanksjonar

USA har varsla enkelte sanksjonar mot Tyrkia som følgje av offensiven nord i Syria, men kritikarar har påpeika at dei neppe vil få stor effekt. Dei rammar mellom anna stålimporten landet har til USA, som er liten, og samtalane om ein handelsavtale som uansett var langt frå å komme i mål.

Offensiven vart innleidd etter at Trump varsla at amerikanske soldatar som har vore allierte med ein kurdiskdominert syrisk milits i kampen mot IS, skal trekkast ut av Nord-Syria.

Onsdag varsla den tyrkiske regjeringa at Tyrkia vil svare med sanksjonar mot USA.

