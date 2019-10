Erdogan gir ikkje etter for press, Tyrkia held fram angrepa

utenriks

– Vi kjem ikkje til å proklamere våpenkvile, slår president Recep Tayyip Erdogan fast i ein kommentar til at USAs visepresident Mike Pence og utanriksminister Mike Pompeo snart er på veg til Tyrkia for å få landet til å innstille angrepa nordaust i Syria.

– Tyrkia forhandlar ikkje med terroristar, fastslår Erdogan, og viser til den kurdiske YPG-militsen, som er målet for den tyrkiske militæroffensiven.

Den tyrkiske presidenten berre blæs av sanksjonane USA har innført, og dessutan stansen i våpeneksport til Tyrkia som fleire land i Europa har innført.

– Dei prøver å presse oss til å avbryte innsatsen. Vi har eit klart definert mål og uroar oss ikkje på grunn av sanksjonane, seier han.

Russisk press

USA er ikkje åleine om å legge press på Erdogan, som dei kommande dagane set seg på flyet til Moskva, der president Vladimir Putin òg vil ha eit ord med i laget.

– Tyrkias militæroffensiv er uakseptabel, slo Putins spesialutsending til Syria, Aleksandr Lavrenjev, fast tysdag.

Ifølgje forsvarsdepartementet i Moskva er russiske soldatar på plass ved fronten mellom dei tyrkiske styrkane og syriske regjeringsstyrkar, som på invitasjon frå kurdiske styresmakter har rykt nordover og aktar å ta kontroll over grensa mot Tyrkia.

– Russland kjem ikkje til å tillate at syriske og tyrkiske regjeringsstyrkar hamnar i kamp med kvarandre, sa Lavrenjev tysdag.

Kina har òg fordømt Tyrkias krigføring, og alle dei fem vetomaktene i FNs tryggingsråd verkar dermed usedvanleg samde når dei samlast til hasteinnkalt møte for å diskutere den tyrkiske krigføringa onsdag.

Harde kampar

Onsdag vart det meldt om harde kampar i den syriske grensebyen Ras al-Ain, der kurdiske militssoldatar hittil har halde stand mot tyrkiskstøtta FSA-milits og tyrkiske fly- og artilleriangrep.

Tyrkia skal no kontrollere eit rundt 100 kilometer langt område langs grensa og hevdar òg å ha tatt kontroll over Ras al-Ain, noko journalistar i området nektar for.

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder òg om harde kampar i Tell Abyad-området onsdag, og dessutan rundt landsbyen al-Rihaniyah.

Mange drepne

Ifølgje SOHR er minst 71 sivile, blant dei 21 barn, drepne i angrep frå tyrkiske regjeringsstyrkar og tyrkiskstøtta milits sidan militæroffensiven byrja.

Tyrkia hevdar på si side å ha drepe 637 «terroristar», nemninga til det tyrkiske forsvarsdepartementet på soldatar i den kurdiske YPG-militsen i Syria.

Syriske kurdarar har i fleire år vore allierte med amerikanarane i kampen mot IS. YPG-militsen har tette band til den kurdiske PKK-geriljaen i Tyrkia, som står på terrorlista til USA, EU og Tyrkia. Ei stor mengde PKK-soldatar kjempar i YPGs rekker.

Amerikansk etterretning ser til liks med på Tyrkia YPG for å vere den syriske greina av PKK og dermed ei terrorgruppe, men amerikansk UD fjerna gruppa frå terrorlista si i 2017. Same år hjelpte USAs styrkar den kurdiske militsen med å nedkjempe IS i det syriske hovudsetet til ekstremistgruppa, Raqqa.

(©NPK)