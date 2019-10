EU-president: – Brexit kan vere avklart om sju-åtte timar

utenriks

Oppdateringa frå Tusk vart gitt til polske journalistar i Brussel onsdag ettermiddag, opplyser nyheitsbyrået AFP.

– I teorien bør alt vere klart om sju-åtte timar, sa Tusk til den polske nyheitskanalen TVN24.

Rykta går

Sidan seint tysdag har rykta svirra i Brussel og London om at ein ny brexitavtale kan vere nær, for deretter å bli møtt med at det neppe blir nokon avtale før toppmøtet som startar torsdag.

Fleire påpeikar òg at sjølv om ein avtale skulle bli forhandla fram før veka er omme, er det mykje som skal til for at den skal kunne bli vedtatt i det britiske Parlamentet og i EU innan utmeldingsdatoen til britane 31. oktober.

Før helga fekk sjefforhandlar Michel Barnier i EU grønt lys til å gå inn i meir intensive forhandlingar i håp om å komme i mål før toppmøtet. Natt til onsdag måtte forhandlarane til slutt ta pause, men heldt fram morgonen etter.

Møte i Brussel og London

Barnier informerte onsdag føremiddag EU-kommisjonen og sa då at fleire viktige spørsmål framleis var uløyste. Seinare på dagen skal han informere EU-ambassadørane til medlemslanda om framdrifta. Det møtet er allereie utsett to gonger.

I London heldt regjeringa til Boris Johnson onsdag møte både med dei mest hardnakka brexitforkjemparane i eige parti og med det nord-irske støttepartiet DUP. For at Johnson skal sleppe å be EU om ei utsetjing, må han få ein eventuell avtale godkjent i Parlament seinast laurdag, kanskje i eit ekstraordinært møte i Underhuset. Johnson har varsla eit regjeringsmøte onsdag ettermiddag.