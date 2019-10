Russisk politi aksjonerer mot opposisjonen

utenriks

Navalnyj er sterkt kritisk til president Vladimir Putin og den russiske regjeringa.

Etterforskarar sa tysdag at politiaksjonane kjem av mistanke om økonomisk kriminalitet. Dette skjer etter liknande politiraid i september og mindre enn ei veke etter at Navalnyjs stifting mot korrupsjon (FBK) vart stempla som «utanlandsk spion».

Opposisjonsleiarar meiner at aksjonane er eit forsøk på å trakassere dei etter at opposisjonen har greidd å samle tusenvis av menneske til protestar i sommar, og etter at Putins støttespelarar opplevde betydeleg tilbakegang i lokalvala i september.

Ifølgje russiske styresmakter er det sett i verk ransaking av FBK-kontor i 30 ulike russiske regionar. Også bustadane til FBKs tilsette i regionane blir søkte gjennom.

Etterforskarar har fleire gonger skulda stiftinga for økonomisk kriminalitet, mellom anna kvitvasking av pengar og mottak av ulovlege pengegåver. Det har ført til at FBKs kontoar har vorte sperra.

Navalnyj slår hardt tilbake mot etterforskinga. I ei Twitter-melding skriv han at politiaksjonen starta klokka 6 tysdag morgon.

– Politisystemet i Russland bruker alle kreftene sine på å verne korrupte tenestemenn og dei som tek imot mutingar, skriv han.

