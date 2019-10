Isbreane i Sveits har tapt 10 prosent av volumet sitt

utenriks

Målingar på 20 sveitsiske isbrear viser at smeltinga i år har nådd rekordnivå, ifølgje ein årleg studie av isbreane.

Studien viser at ein uvanleg varm sommar, med fleire hetebølger, oppheva effekten av rekordmykje snø førre vinter. Håpet var at snømengdene skulle bidra til at isbreane voks.

Ifølgje studien var det frå 20 til 40 prosent meir snø i april og mai. Så seint som i juni var det framleis opp til seks meter snø enkelte stader.

Men på to veker med intens hete i slutten av juni og igjen i slutten av juli smelta snø tilsvarande det totale forbruket av drikkevatn i landet på eitt år. Dermed forsvann det tjukke snølaget, og smeltinga heldt fram til september.

Det betyr at 2 prosent av Sveits' totale isbrevolum vart borte det siste året. Dei siste fem åra er over 10 prosent forsvunne, noko som ifølgje studien er ei raskare takt enn nokosinne dei siste hundre åra.

(©NPK)