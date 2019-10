HRW åtvarar Europa mot å la antatte IS-krigarar blir overførte frå Syria til Irak

utenriks

Menneskerettsorganisasjonen uttrykker bekymring for at enkelte land med mange statsborgarar i dei til no kurdiskkontrollerte fengsla og interneringsleirane vil la mistenkte IS-krigarar og -tilhengarar bli overførte til Irak.

– Gitt Iraks historie med urettferdig rettssaker bør europeiske land ikkje fremme forsøk på å få statsborgarane sine overført for å bli rettsforfølgde der, seier HRWs Irak-granskar Belkis Wille.

Den tyrkiske militæroffensiven i dei kurdiskkontrollerte områda i Nord-Syria har skapt stor bekymring i Europa for at titusenvis av antatte IS-tilhengarar skal rømme frå fengsel og leirar som til no har vorte vakta av syriskkurdiske styrkar.

Noreg og ei rekke andre europeiske land har ikkje villa hente tilbake eigne statsborgarar for å rettsforfølge dei. Enkelte er allereie overførte til Irak for å bli stilt for retten der.

HRW understrekar at fangane risikerer både tortur, manglande rettssikkerheit og dødsstraff.

Wille oppmodar både Storbritannia, Danmark, Frankrike, Tyskland og andre land til å hente borgarane sine heim i staden.

Ifølgje den kurdiske administrasjonen nordaust i Syria sit 12.000 antatte IS-krigarar i fengsel i området. Rundt 2.500 av dei er utlendingar som kjem frå andre land enn Irak.

