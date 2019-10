Frankrike seier nei til EU-utviding på Balkan

utenriks

– Beklagelegvis var ikkje EU-ministrane i dag i stand til å oppnå semje. Det beklagar eg, seier den finske EU-ministeren Tytti Tupparainen etter møtet mellom EU-ministrane til medlemslanda i Luxembourg tysdag.

Saka blir løfta opp på EU-leiarnivå på EU-møtet seinare denne veka, legg ho til.

– Dette var ikkje nokon stor augneblink for Europa, seier EUs utvidingskommissær Johannes Hahn. Han legg til at eit «overveldande fleirtal» av medlemslanda støttar tilrådinga om å setje i gang forhandlingar med dei to Balkan-landa.

– Det er ingen tvil om at ytterlegare utsetjingar kan skade truverdet vårt på Vest-Balkan og også ambisjonane våre om å bli ein sterkare global aktør, legg Hahn til.

Stemninga har stort sett vore positiv for å starte på den lange vegen fram mot eit mogleg EU-medlemskap for Albania og Nord-Makedonia, men Frankrike har lenge sett seg på bakbeina. Å sleppe dei to nye landa inn i varmen krev semje.

Nord-Makedonia har gjort alt som EU har bedt landet om for å kvalifisere til samtalar om innmelding, men det ser altså ikkje ut til at få betalt for dette enno. Frankrike vil reformere heile prosessen for å ta inn nye medlemmer før landet vil opne for samtalar eller forhandlingar med potensielle medlemsland.

Når det gjeld Albania, står ikkje franskmennene fullt så åleine. Der er det ein viss skepsis å spore òg hos Danmark og Nederland.

