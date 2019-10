Brexit skaper uro blant nordiske innbyggarar i Storbritannia

utenriks

Til saman 92.000 personar frå dei nordiske landa bur i Storbritannia. Mange av dei føler seg ikkje lenger like velkomne i landet, ifølgje forskarar ved Helsinki universitet.

– Brexit har gjort det klart for dei at dei er innvandrarar, noko dei ikkje såg seg sjølv som tidlegare, seier sosiolog Saara Koikkalainen.

Universitetet opplyser at undersøkinga er gjort delvis på nett og delvis gjennom intervju. Deltakarane er stort sett personar som tilhøyrer ei privilegert gruppe med gode jobbar, og som har lett for å passe inn i det britiske samfunnet.

Stemninga har likevel endra seg etter at eit fleirtal stemte ja til å melde Storbritannia ut av EU, ifølgje nokre av deltakarane.

– Eg har ikkje vorte diskriminert, men eg føler meg mindre velkommen, fortel ei svensk kvinne.

Ei finsk kvinne seier brexit har fått henne til å «føle seg svært uvelkommen på eit personleg plan». Ei anna kvinne seier at ho etter folkeavstemminga byrja å få «fleire ubehagelege kommentarar på gata då det gjekk opp for folk at eg er utlending».

Sjølv om reaksjonane er blanda – nokre flyttar heim, andre held fram som om ikkje noko har skjedd – er det ifølgje studien eit fellestrekk at deltakarane har vorte meir usikre på kva framtida vil bringe.

Etter planen skal britane forlate EU 31. oktober.

