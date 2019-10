BBC: EU vurderer å halde nytt krisemøte for å lande ein brexitavtale

utenriks

Det går framleis føre seg forhandlingar mellom unionen og Storbritannia om ein utmeldingsavtale. Tysdag skal EUs brexitforhandlar Michel Barnier oppdatere ministrar frå dei 27 andre medlemslanda om framgangen i forhandlingane, og torsdag er det EU-toppmøte.

Det blir vurdert å halde eit nytt brexitmøte mot slutten av månaden, ifølgje den britiske TV-kanalen.

Slik BBC forstår det, vart det inngått ein avtale mellom statsminister Boris Johnson og Irlands statsminister Leo Varadkar førre veke. Det er ikkje kjent kva denne avtalen dreier seg om, men ei backstop-løysing har vore hovudtema i forhandlingane.

– Førre veke følte vi at ting kom til å skje veldig fort. No har vi innsett at vi framleis er langt unna kvarandre, seier ein nordeuropeisk diplomat til kringkastaren.

Ifølgje BBC er det større politiske vilje no – samanlikna med tidlegare i prosessen – til å få i hamn ein brexitavtale, ikkje berre i London, men også i Brussel. Tidspresset er stort, og ifølgje BCC er EU-leiarane rett og slett lei av brexitprosessen.

Likevel kan utmeldinga bli utsett endå ein gong. Førre månad vedtok Parlamentet ei lov som pålegg Johnson å be om ei utsetjing dersom ein avtale ikkje er på plass innan 19. oktober, det vil seie laurdag denne veka.

31. oktober har Johnson sagt at Storbritannia skal ut av EU, enten det er med eller utan ein avtale.

(©NPK)