Ungarns opposisjon tok sjokksiger i Budapest

Valresultatet er det første store nederlaget for det høgrepopulistiske regjeringspartiet Fidesz sidan Viktor Orbán vart statsminister i 2010.

Lokalvalet blir òg sett på som ein lakmustest for den nye strategien til opposisjonen før valet på ny nasjonalforsamling i 2022. Denne gongen har ein brei allianse av parti både på høgre- og venstresida samla seg om éin utfordrar i kvart av valdistrikta.

Den nye borgarmeisteren i Budapest, Gergely Karacsony, kallar sigeren historisk og lovar å bringe den ungarske hovudstaden «inn i det 21. hundreåret og sentrum av Europa».

– Det er der byen alltid har høyrt heime, sa Karacsony i sigerstalen sin.

44-åringen kjem frå det grøne sentrums-venstre-partiet Dialog for Ungarn. Han voks opp på landsbygda og flytta som ung til hovudstaden for å studere sosiologi.

Då mesteparten av stemmene var talt opp, hadde han fått 50,6 prosent oppslutning, medan den sitjande ordføraren frå Fidesz, István Tarlós, hadde fått rundt 45 prosent.

– Dette valet viser at opposisjonssamarbeidet fungerer, opposisjonen fekk det beste resultatet sitt på fleire år med den nye strategien, seier analytikaren Andra Biro-Nagy frå instituttet Policy Solutions.

– Budapest er den store prisen, men gjennombrotet i ei rekke provinsbyar er minst like viktig, seier han.

Distrikta støttar Orban

Lokalvalet vart ein overraskande nedtur for Viktor Orbán. Valresultatet viser at partiet hans, Fidesz, framleis står sterkt på den ungarske landsbygda, medan befolkninga i ei rekke byar ser ut til å ønske ei anna politisk retning.

Etter at valnederlaget i Budapest var klart, tilbaud Orban seg å samarbeide med opposisjonen, men utan å utbrodere kva det inneber.

Statsministeren har med si nasjonalistiske og høgreorienterte linje ofte vore på kollisjonskurs med EU-kommisjonen, og framgangen til opposisjonen er truleg godt nytt òg i Brussel. Der blir Orban skulda for å føre Ungarn i autoritær retning.

Ungarn er blant landa som ikkje har villa ta imot asylsøkarar frå Italia og Hellas, og som har ført ein hard retorikk mot flyktningar og innvandrarar.

Truslar om mindre pengar

Opposisjonen ser ut til å ha vunne makta i 10 av dei 23 største byane i landet, mellom anna Pecs, Miskolc, Szombathely og Eger. I 2014 vann opposisjonen berre tre av dei tilsvarande byane.

I Budapest vann opposisjonen makta i 13 av 23 bydelar. Tidlegare har Fidesz hatt 17 av bydelsleiarane.

Analytikarar har ulike meiningar om kvifor Fidesz vart så hardt straffa i byane. Nokon meiner at det kjem av frustrasjon over ei reform som har ført til at skular og sjukehus dei siste åra er komne under statleg administrasjon, i staden for at dei er lokalt styrt.

Andre peikar på ein sexskandale som har overskygd valkampen, og som har involvert Fidesz-ordføraren Zsolt Borkai i byen Gyor. Nyleg publiserte ein anonym bloggar ein video som viser Borkai medan han har sex med prostituerte på ein luksusyacht. Borkai er ein gift familiefar, og åtferda står i skarp kontrast til Orbans bodskap om at han leier eit parti som forsvarer «kristne verdiar».

