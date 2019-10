Syrias regjeringshær skal ha tatt by nær Tyrkias grense

utenriks

Den syriske hæren har komme til området for å «konfrontere tyrkisk aggresjon», melder det statlege nyheitsbyrået SANA måndag morgon.

Innbyggarane i Tal Tamr, som ligg rundt 20 kilometer frå grensa, ønskte soldatane velkommen, blir det hevda.

Meldinga seier ikkje noko om kva for retning den syriske hæren marsjerte inn i byen frå og gir ingen ytterlegare detaljar.

Den tyrkiske hæren rykte førre veke inn i Nord-Syria for å kjempe mot kurdisk milits, som dei siste åra har fått kontroll over større landområde erobra frå ekstremistgruppa IS.

Søndag kunngjorde den kurdiske administrasjonen at dei har inngått ein avtale med Assad-regjeringa. Han går ut på at den syriske hæren kjem den kurdardominerte SDF-militsen til unnsetning og at regjeringsstyrkar blir utplasserte langs grensa, opplyser administrasjonen i ei fråsegn.

SDF har i fleire år vore allierte med USA. I helga opplyste Pentagon at dei opptil 1.000 amerikanske soldatane som er i Nord-Syria, har fått ordre om å trekke seg bort frå Nord-Syria. Det betyr ikkje at bakkestyrken forlèt landet, men at soldatane bevegar seg lenger sør i frykt for at Tyrkia vil utvide offensiven i den retninga.

