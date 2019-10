Said fekk over 72 prosent av stemmene i Tunisia

utenriks

Det endelege resultatet kom måndag, i tråd med fleire valdagsmålingar som søndag viste ein overveldande siger for den uavhengige jussprofessoren Kais Said (61).

Said knuste motstandaren Nabil Karoui (56). Mediemogulen Karoui fekk 27,29 prosent av stemmene.

Begge er nykommarar i politikken i landet. Dei feia den eldre garden til side i første valrunde, då veljarane viste frustrasjon over ein stillståande økonomi, høg arbeidsløyse og dårlege offentlege tenester i landet der den arabiske våren starta i 2011.

Den andre runden søndag stod mellom Said og Karoui frå det nystarta partiet Qalb Tounes. Kontrasten er stor mellom dei. Said, som går under kallenamnet «RoboCop», har forsvart dødsstraff, kriminalisering av homofili og ei lov mot at ugifte par kan vise kjærleiken sin offentleg.

Karoui har presentert seg som ein kandidat for dei fattige, men var i fengsel under mesteparten valkampen, sikta for kvitvasking og skatteunndraging. Karoui vart lauslaten frå fengsel berre fire dagar før valdagen. Han meiner skuldingane mot han er politisk motiverte. Mediemogulen var ein støttespelar for tidlegare president Beji Caid Essebsi, som døydde i juli.

Valet søndag var det andre frie presidentvalet sidan folkeopprøret i 2011. Ifølgje valkommisjonen i landet kunne 7,2 millionar gi frå seg stemme ved valet.

(©NPK)