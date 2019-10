Over hundre tusen jobbar med redningsarbeidet i Japan etter tyfonen

utenriks

Leitinga heldt fram måndag, to dagar etter at Hagibis trefte sentrale og nordlege delar av landet.

Tyfonen førte med seg enorme nedbørsmengder då han feia inn over landet, noko som førte til store flaumar, stormflo og jordskred. Kringkastaren NHK melder måndag kveld lokal tid at 56 menneske er omkomne. 15 menneske er framleis sakna, og søket held fram inn i natta, ifølgje kringkastaren.

– Alt frå huset mitt vart skylt vekk framfor auga mine. Eg var ikkje sikker på om det var draum eller verkelegheit, fortel ei kvinne i byen Nagoya til NHK.

– Eg er heldig som framleis er i live, legg ho til.

Ventar meir regn

Meir regn er venta måndag, og styresmaktene åtvarar om at det kan gå fleire jordskred. Både flaum og skredfare skaper utfordringar for redningsarbeidet.

Svært mange menneske er framleis utan elektrisitet og vatn, skriv Japan Today. Selskapet som forsyner innbyggarane i Tokyo med straum, seier at om lag 56.000 husstandar i hovudstaden er straumlause. Over hundre tusen menneske deltar i redningsarbeidet, og blant desse er det over 30.000 soldatar.

Mykje av vatnet har trekt seg tilbake, men fleire stader står vegar, køyretøy og bustader delvis under vatn. Mange menneske på evakueringssenter fryktar at dei har lite å komme tilbake til når flaumfaren minkar og det blir trygt å reise inn i dei verst ramma områda.

Dei fleste stadene i Tokyo, ein av dei største byane i verda, er situasjonen likevel normal igjen måndag. Toga går igjen, og butikkane har fått inn nye varer etter at hyllene vart tømde av folk som hamstra i forkant av uvêret.

Supertyfon

Før uvêret trefte land, var Hagibis ein ekstremt kraftig «supertyfon» med vedvarande vindstyrkar på over 71 meter per sekund. Dette er meir enn det dobbelte av vindstyrken som kvalifiserer som orkan i Atlanterhavet.

Sjølv om tyfonen svekte seg då han nærma seg land, var den ein av dei kraftigaste som har treft Japan på fleire tiår.

Likevel var det dei enorme nedbørsmengdene som førte til størst skadar. Sørvest for Tokyo vart det registrert 1.000 millimeter regn på 48 timar. Flaumvatnet førte til at over 20 elvar gjekk over breiddene.

I USA og Karibia har det i seinare år vore ei rekke orkanar med ekstremt kraftig og langvarig regn, noko som har ført til store flaumskadar. Klimaendringane blir antatte å bidra til utviklinga i retning av større nedbørsmengder.

Då Hagibis var i ferd med å styrke seg for om lag ei veke sidan, gjekk utviklinga ekstremt fort, ifølgje avisa Washington Post. Også dette er noko forskarar trur vi vil oppleve oftare etter kvart som kloden blir varmare.

(©NPK)