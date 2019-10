Noreg er EUs tredje største handelsavtalepartnar

utenriks

EU hadde eit handelsunderskot mot Noreg – det vil seie eit overskot for oss – på 30 milliardar euro i fjor, viser ein rapport som vart lagt fram i Brussel måndag. Overskotet svarer til rundt 300 milliardar kroner med dagens kurs.

Handelen mellom Noreg og EU auka med 11 prosent frå 2017 til i fjor. Auken i EUs handelsunderskot med Noreg blir først og fremst tilskriven auka olje- og gassimport til unionen. Innan mat og jordbruksprodukt var det derimot EU som gjekk i pluss, med rundt 4 milliardar euro.

72 land

– Handelsavtalar skaper vekstmoglegheiter for europeiske bedrifter og opnar for fleire tilsettingar. Rapporten viser òg at fokuset på handel og berekraftig utvikling ber frukter, sa handelskommissær Cecilia Malmström då ho presenterte rapporten, som samanfattar effekten av 41 handelsavtalar som dekker 72 land.

Til saman har EU eit handelsoverskot på 84,6 milliardar euro med desse landa. Med verda elles er det eit underskot på 24,6 milliardar.

Nesten ein tredel av handelen

Rundt 31 prosent av handelen til unionen er med land som har ein frihandelsavtale. Ifølgje Malmström er dette venta å auke til rundt 40 prosent etter kvart som nye avtalar trer i kraft.

I fjor som året før var Sveits den største handelspartnaren blant dei som har ein handelsavtale med EU. 24 prosent av handelen som er omfatta av unionens titals handelsavtalar, var med fjellandet i sentrum av Europa. Tyrkia stod for 12 prosent av denne handelen, medan Noregs del var 8 prosent, ifølgje rapporten.

Noregs handelsavtale med EU går tilbake til 1973.

(©NPK)