Hongkong-politiet seier dei vart angripne med bombe

Dei hevdar at bomba var laga for å drepe eller skade politifolk. Eit kraftig smell kunne høyrast like ved politistyrkar som søndag kveld arbeidde med å fjerne ei vegsperring som demonstrantar hadde sett opp.

– Den gjekk av mindre enn 2 meter frå eitt av køyretøya til politiet. Vi har grunn til å tru at bomba var retta mot politifolk, seier talsmannen til Hongkong-politiet Tang Ping-keung på ein pressekonferanse måndag.

Meldinga inneber endå ei opptrapping av den frå før tilspissa konflikten i Hongkong. Demonstrasjonane tok til i juni som ein protest mot ei omstridd utleveringslov, og har sidan vakse til ei rørsle som står i opposisjon både til lokalstyresmaktene, politiet og Fastlands-Kina.

Måndag kveld var det ein stor, fredeleg demonstrasjon i forretningsdistriktet i byen. Folkemengda ropte slagord, song og lyste med mobiltelefonar. Fleire titals tusen deltok. Arrangørane oppgir sjølv talet til 130.000.

