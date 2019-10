EU forlenger sanksjonar knytt til kjemiske våpen

utenriks

Sanksjonane vart måndag forlengde for eitt år, fram til 16. oktober. Det inneber eit reiseforbod for ni personar – fem knytte til det syriske regimet og fire knytte til angrepet på Skripal. I tillegg blir kontoar og andre verdiar for dei ni sperra, og dessutan for eit syrisk forskingssenter som blir omtalt som den viktigaste etaten til regjeringa for utvikling av kjemiske våpen.

Vedtaket til EU-rådet opnar for sanksjonar retta mot personar og verksemder som er involverte i bruk eller utvikling av kjemiske våpen, uavhengig av nasjonalitet og kvar i verda dei er.

Tiltaket blir beskrive som ein del av EUs innsats for å hindre spreiing og bruk av kjemiske våpen.

