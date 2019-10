Bittersøt siger for regjeringspartiet i Polen

utenriks

Det regjerande partiet Løyve og rettferd (PiS) har fått nesten 44 prosent av stemmene i valet på søndag i Polen, ifølgje resultatet som låg føre då 99,5 prosent av stemmene var talt opp måndag.

Ein må heilt tilbake til fallet til kommunismen for 30 år sidan for å finne eit parti som har fått like stor oppslutning ved eit val i landet. For fire år sidan sikra PiS seg 38 prosents oppslutning.

Partiet sikrar seg 235 eller 236 av dei 460 seta i underhuset Sejm, ifølgje prognosar. Dermed beheld regjeringspartiet fleirtalet.

– Vanskelegare å få gjennomslag

Men sigeren ser ut til å bli bittersøt. PiS til no har hatt eit fleirtal på 61 av dei 100 plassane i senatet. Partiet ligg no an til å få 48 eller 49 sete. 42 eller 43 av seta i senatet går til sentrumsalliansen Borgarkoalisjonen, og resten av seta går til opposisjonsparti og dessutan uavhengige senatorar, ifølgje prognosane.

– Det vil bli svært vanskeleg for PiS å få gjennomslag for politikken sin på same måte som førre periode, med ei slik samansetning av senatet og med eit såpass lite fleirtal i Sejm, seier den polske politiske analytikaren Rafal Matyja til DPA.

– Partiet vil ikkje lenger vere i stand til å bruke senatet til praktiseringa si av «lynlovgiving», som gjekk ut på at lover vart hasta gjennom nasjonalforsamlinga på berre nokre timar. PiS må òg forsikre seg om at partiet har absolutt fleirtal i underhuset for å kunne avvise endringar gjort av senatet, seier Matyja.

Ønskte seg meir

Leiarane i PiS hadde håpt på to tredels fleirtal i nasjonalforsamlinga, noko som ville gjort partiet i stand til å endre Grunnlova og innføre strenge lover mot både abort og rettane til homofile.

– Vi oppnådde mykje, men vi fortente meir, sa partileiar Jaroslaw Kaczynski i sigerstalen søndag kveld.

Kva valet vil få å seie for samfunnsutviklinga i Polen er enno uklart. Den svenske journalisten Peter Johnsson, som har budd i Warszawa i 40 år, seier at prosjekta til regjeringa er bygde på nasjonalistisk ideologi og handlar om å endre heile det polske samfunnet og kva for verdiar som skal vere tonegivande innanfor både økonomi, politikk og kultur.

– Ein skal ta på alvor det PiS har sagt i valkampen og det som står i valprogrammet. PiS kjem til å halde fram å stå imot forslag frå EU og stå opp for den nasjonale sjølvavgjerda, seier han.

Liberale på andreplass

På andreplass i valet kom Borgarkoalisjonen med 27,2 prosent av stemmene. Det er ein sentrumsallianse leidd av partiet Borgarplattforma, som i si tid vart leidd av avtroppande EU-president Donald Tusk.

Den demokratiske venstrealliansen kom på tredjeplass med 12,5 prosent av stemmene, noko som betyr at partiet igjen blir representert i nasjonalforsamlinga, medan valkoalisjonen PSL/Kukiz 15 til saman fekk nesten 9 prosent, ifølgje valkommisjonen.

Den nasjonalistiske Fridoms- og sjølvstende-konføderasjonen fekk 6,8 prosent og blir òg representert i nasjonalforsamlinga.

Valdeltakinga var 61 prosent, høgare enn på mange år.

Front mot EU

PiS har styrt Polen sidan 2015 og vinn oppslutning på velferdstiltak som gagnar folk med dårleg råd, og nasjonalistisk retorikk. Den sterke oppslutninga til partiet kjem i stor grad av ein solid økonomi, låg arbeidsløyse og stor arbeidsinnvandring til Polen.

PiS har vakse på ei bølgje av populistisk misnøye med liberale elitar i byane, eit fenomen som dei siste åra har breidd seg over heile Europa og i USA. Sjenerøse velferdsprogram er eit ledd i forsøka på å appellere til polakkar som synest dei har stått utanfor den raske økonomiske veksten i Polen etter kommunismens fall i 1989.

Den liberale Borgarkoalisjonen tar avstand frå det tette bandet regjeringspartiet har til Den katolske kyrkja og den konservative familiepolitikken. Men også opposisjonen har under valkampen gitt sjenerøse løfte om ein ny økonomisk kvardag for det polske folket.

