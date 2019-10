Trump vil forhandle mellom Tyrkia og kurdarane i Syria

utenriks

Under løfte om anonymitet uttaler ein seniorrådgivar i utanriksdepartementet seg om oppdraget dei skal ha fått av Trump.

– Vi har fått i oppgåve av presidenten å sjå om det er politiske område der dei to partane kan møtast på halvvegen, (og om) det finst ein måte å oppnå ei våpenkvile på.

Utanfor Det kvite hus stadfesta Donald Trump torsdag at han håper USA kan ha ei rolle som forhandlar i konflikten mellom Tyrkia og dei syriske kurdarane.

– Eg håper vi kan mekle, sa Trump, som sjølv opna for ein tyrkisk militærintervensjon då han tidlegare i veka beordra amerikanske soldatar ut av grenseområdet mellom Syria og Tyrkia.

Tidleg stadium

Trump gjentok åtvaringa si om at det vil få følgjer for Tyrkia om den militære offensiven i landet kryssar det Trump har omtalt som «den raude linja».

– Vi kjem sannsynlegvis til å gjere noko, slå hardt ned på det med tanke på sanksjonar og andre ting, sa han etterpå.

Presidenten utdjupa ikkje den noko vage utsegna om kvar grensa hans eigentleg går, men seniorrådgivaren i utanriksdepartementet uttaler at vilkårlege angrep på sivile og etnisk reinsing av kurdiske område ikkje vil bli tolerert. Han la til at denne raude linja ikkje skal vore broten så langt. Han understreka likevel at situasjonen er på eit tidleg stadium.

Føretrekker mekling

Det er uklart kvifor USA har venta til etter at den tyrkiske offensiven er i gang med å prøve å mekle mellom partane.

På Twitter la Trump torsdag kveld ut ei melding der han beskriv kvar han meiner USA står.

– Vi har eitt av tre val: Sende inn tusenvis av soldatar og vinne militært, ramme Tyrkia veldig hardt økonomisk og med sanksjonar, eller mekle fram ein avtale mellom Tyrkia og kurdarane.

Trump uttalte til pressa at Tyrkia er klar over at han ikkje støttar ein invasjon av kurdiske område, men han sa vidare at han ikkje trur det amerikanske folket ønsker å sende soldatar dit. Derfor ønsker han det tredje alternativet.

Allierte under angrep

Den tyrkiske offensiven mot kurdiskkontrollerte område i Nord-Syria er inne i det tredje døgnet.

Tyrkiske leiarar seier at offensiven vil halde fram heilt til Tyrkia har tatt kontroll over eit område langs den tyrkiske grensa som strekker seg 3 mil inn på syrisk territorium.

Inntil nyleg var USA alliert med den kurdiskdominerte SDF-militsen i Nord-Syria, som har spelt ei nøkkelrolle i kampen mot IS.

