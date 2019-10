Sverige vil at EU stansar våpensal til Tyrkia

utenriks

Utanriksminister Ann Linde tar opp saka når ho møter EU-kollegaene sine i Luxembourg måndag.

– Eg har både ein samd utanrikskomité og ein samd EU-komité bak meg. Vi meiner ein våpenembargo ville vere det mest effektive akkurat no for å stoppe det militære angrepet, seier Linde.

Det er likevel usikkert om Sverige kan få med seg resten av dei 27 EU-landa. Det må vere semje blant dei for å innføre embargo på våpensal til Tyrkia.

Den svenske regjeringa vil òg be EU undersøke andre moglege sanksjonar, til dømes økonomiske sanksjonar mot enkeltpersonar, innreiseforbod og frysing av bankkontoar.

Den franske statssekretæren for europeiske saker, Amelie de Montchalin, stadfestar at sanksjonar er «på bordet» under toppmøtet neste veke.

Ho avviser alle innspel om at Europa er makteslaust når det gjeld å svare på det ho kallar ein sjokkerande situasjon mot sivile og Europas kurdiske allierte frå kampen mot IS.

Europeiske diplomatar har vore tilbakehaldande når det gjeld sanksjonar mot Tyrkia. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har trua med å sende millionar av syriske flyktningar til Europa om Europa reagerer på offensiven.

(©NPK)