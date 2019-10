Oljeprisen opp etter angrep på iransk tankskip

utenriks

Prisen på nordsjøolje steig i første omgang med godt over 2 prosent, men seinare på dagen vart stigninga redusert til 1,6 prosent, 60,05 dollar per fat.

Marknaden fryktar opptrapping av konflikten mellom Iran og Saudi-Arabia, ein månad etter at eit stort saudiarabisk oljeanlegg vart ramma av dronar og missil, angrep som USA skuldar Iran for å ha stått bak.

Det statlege iranske reiarlaget NITC opplyste fredag formiddag at tankskipet vart ramma av to separate eksplosjonar, som truleg var forårsaka av missil. Ein talsmann for selskapet, Saheb Sadeghi, seier at missila såg ut til å komme frå saudiarabisk hald.

Ifølgje reiarlaget er mannskapet i trygg forvaring, og skipet er stabilt. Skipet står ikkje i brann, slik det først vart meldt, og mannskapet har prøvd å avgrense skadane.

Statleg TV melder at eksplosjonane ramma to lastetankar i tankskipet, 100 kilometer utanfor den saudiarabiske hamnebyen Jeddah, medan det var på veg gjennom Raudehavet langs Saudi-Arabias kyst.

Oljesøl

Det halvstatlege nyheitsbyrået ISNA melder om store skadar på skipet, og at hendinga har ført til oljesøl i Raudehavet.

Bransjetidsskriftet TradeWinds skriv med det iranske oljedepartementet som kjelde at oljelekkasjen først vart stansa, men at det så byrja å renne ut olje igjen.

Bilde som er sende ut av det iranske oljedepartementet, viser ingen skadar som kunne sjåast frå brua på skipet, men sidene på skipet var ikkje synlege på bilda.

Det offisielle nyheitsbyrået IRNA seier at det dreier seg om skipet Sabiti, som er eigd av det statlege iranske oljeselskapet NIOC.

– Ekspertane trur det var eit terrorangrep, seier ikkje namngitte kjelder til nyheitsbyrået ISNA.

Høgt spenningsnivå

Saudiarabiske styresmakter har førebels ikkje kommentert hendinga, som skjer medan spenningsnivået mellom dei to regionale stormaktsrivalane er høgt.

– Dette kastar heilt klart meir bensin på Midtausten-bålet. Etter angrepet på Saudi-Arabia er det ikkje eit spørsmål om vi får nye liknande hendingar, men når, og kor mykje, seier oljeanalytikaren Bjarne Schieldrop.

– Og her er vi. Flott strategi frå Saudi-Arabia viss det er dei som står bak angrepet, seier han.

Stadig opptrapping

I september vart viktige oljeanlegg i Saudi-Arabia ramma av eit drone- og missilangrep, som USA meiner at Iran stod bak, noko Iran avviser. Angrepet førte til at oljeproduksjonen i landet i nokre dagar vart halvert, noko som representerte 5 prosent av den totale oljeproduksjonen i verda.

Den femte flåten i den amerikanske marinen, som overvaker regionen, seier dei er klar over «meldingane om denne hendinga» i Raudehavet, utan å kommentere ytterlegare.

Konflikten med Iran er gradvis trappa opp etter at USA trekte seg frå atomavtalen i fjor og innførte stadig strengare sanksjonar.

USA skulda tidlegare i år Iran for å ha angripe tankskip like ved Hormuzsundett, medan Iran skaut ned ein amerikansk drone. Seinare tok britane beslag i eit iransk tankskip i Gibraltar, medan Iran tok beslag i fleire britiske tankskip i Persiagolfen.

