Iran: Oljetankar ramma av to rakettar utanfor Saudi-Arabia

Reiarlaget National Iranian Tanker Company seier i ei kunngjering at tankskipet vart ramma av to separate eksplosjonar, som truleg var forårsaka av missil.

Nyheitsbyrået Nour, som har tette band til Irans revolusjonsgarde, seier mannskapet er i sikkerheit. Statleg TV melder at eksplosjonane ramma to lastetankar i skipet Sabity, 100 kilometer utanfor kysten.

Reiarlaget seier òg at mannskapet er i sikkerheit og at skipet er stabilt. Dei seier mannskapet prøver å avgrense skadane.

Det halvstatlege nyheitsbyrået ISNA melder at skipet står i brann, at det er store skadar, og at hendinga har ført til oljesøl i Raudehavet.

Skipet er eigd av det statlege iranske selskapet NIOC, skriv nyheitsbyrået Reuters.

– Ekspertar trur det var eit terrorangrep, seier ikkje namngitte kjelder til det iranske nyheitsbyrået ISNA.

Saudiarabiske styresmakter har førebels ikkje kommentert hendinga, som skjer medan spenningsnivået mellom dei to regionale stormaktsrivalane er høgt.

Den 5. flåten til den amerikanske marinen, som overvaker regionen, seier dei er klar over «meldingane om denne hendinga», utan å kommentere ytterlegare.

USA skulda tidlegare i år Iran for å ha angripe tankskip i nærleiken av Hormuzsundet. Iran har nekta for skuldingane.

